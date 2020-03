GRAVINA SERIE A CORONAVIRUS / Gabriele Gravina, presidente della Federazione Italiana Giuoco Calcio, è intervenuto sulle frequenze di 'Radio 1' durante il programma 'Radio anch'io Sport' per fare il punto sull'emergenza del coronavirus e sulla ripresa della Serie A. Tutte le news di calciomercato e non solo: CLICCA QUI!

Lo slittamento di Euro2020: "Noi chiederemo alla Uefa e a tutte le federazioni un atto di responsabilità. Dobbiamo tutelare la salute degli atleti e dei tifosi di tutto il mondo. Non è un problema che riguarda solo l'Italia ma tutti. Prima di parlare di nuove date e altri progetti, bisogna attenersi alle condizioni attuali. Il rinvio di Euro2020 è l'idea da seguire. Slittamento a Novembre-dicembre? Non si è ancora parlato, così come la mia idea di playoff e playout. Domani ci confrenteremo e spero venga presa una decisione ideale".

Il futuro della A: "Riprenderla e concluderla entro l'estate? Stiamo lavorando sugli auspici e sulla speranza. E' difficile ipotizzare qualsiasi scenario, stiamo lavorando. Dobbiamo riprendere le nostre attività, tra cui lo sport e il calcio che fa da collante nel nostro Paese. Ripartire da aprile non è auspicabile, dobbiamo andare avanti di giorno in giorno e valutare la situazione. Anche il mese di maggio è un arco temporale al momento solo teorico. Serve l'aiuto di tutti per tornare a vivere come prima".

Le tre ipotesi in ballo: "In questo momento non escludo nulla. Adesso dobbiamo cercare di programmare con l'idea più ottimistica che è quella di ridefinire i campionati e portarli a termine. Non escludo nulla. Ho preannunciato anche l'ipotesi di non assegnazione al titolo, dipende anche dal tempo che avremo a disposizione. Non escludo nemmeno la congelazione della classifica o un mini torneo finale. Nessuno può saperlo".

La Coppa Italia: "E' uno dei tornei che abbiamo accantonato al momento. Diamo priorità ai campionati. Infatti non ne stiamo parlando proprio in questi giorni".

