CALCIOMERCATO MILAN MERET SIRIGU / Nuovo ribaltone in seno alla dirigenza del Milan, con pieni poteri all'Ad Gazidis. Potrebbero cambiare gli scenari sul futuro di Ibrahimovic, ma anche in merito al rinnovo di Gianluigi Donnarumma.

Senza prolungamento Elliott punterà a cederlo questa estate, valutando intorno aidi euro il cartellino del portiere classe '99.

Milan, duello Sirigu-Meret se parte Donnarumma

Il 'Diavolo' in tal caso dovrà attrezzarsi per trovare un sostituto, con altri due azzurri della Nazionale sotto la lente d'ingrandimento. Stando a 'Tuttosport', Sirigu e Meret sarebbero i due principali obiettivi per supplire ad un'eventuale partenza di Donnarumma. L'estremo difensore del Torino è da tempi non sospetti nel mirino del 'Diavolo', che guarda con attenzione anche alla situazione del napoletano, che ha perso il posto da titolare in favore di Ospina dopo l'arrivo di Gattuso in panchina. Per Sirigu occhio comunque allo stesso Napoli, che potrebbe puntare sull'ex PSG se dovesse partire Meret.