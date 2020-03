CALCIOMERCATO JUVENTUS DONNARUMMA / Il futuro di Gianluigi Donnarumma tiene sulle spine il Milan, con la Juventus che rimane estremamente vigile sulla situazione. Senza l'accordo sul rinnovo del contratto in scadenza nel giugno 2021, il giovane portiere rossonero rischia di liberarsi a parametro zero dal 'Diavolo'. Una ghiottisima occasione, con la società bianconera pronta ad approfittare di tale contesto.

La Juve di recente ha blindato Szczesny con il prolungamento fino al 2024, a 7 milioni di euro più bonus a stagione.

Calciomercato Juventus, occasione Donnarumma: Paratici in agguato

La 'Vecchia Signora' ripone la massima fiducia nel polacco, che però potrebbe finire sul mercato nell'eventualità in cui arrivassero delle offerte importanti per il suo cartellino come scrive 'Tuttosport'. L'ex Roma è stato prelevato peral suo arrivo sotto la Mole e andrebbe a generare una corposa plusvalenza in caso di cessione.

Un scenario che potrebbe prefigurarsi nel 2021, con la dirigenza della Continassa che sacrificherebbe Szczesny per dare l'assalto a Donnarumma e sfruttare anche i buoni uffici con l'agente del nazionale azzurro Raiola. La Juve si assicurerebbe così un portiere di livello per i prossimi 10-15 anni e l'accordo economico sull'ingaggio non rappresenterebbe un problema, con il classe '99 che attualmente percepisce 6 milioni a stagione al Milan. Il 'Diavolo' in caso di rottura, però, punterebbe a cedere Donnarumma (che piace anche a PSG e Real Madrid) questa estate per una cifra non inferiore ai 50 milioni di euro.