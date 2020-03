DIRETTA EMERGENZA CORONAVIRUS / Altro giorno di quarantena per l'Italia, nel pieno dell'emergenza coronavirus. Continuano a salire, purtroppo, i dati relativi ai contagi e alle vittime nel nostro paese: ieri quasi 3mila contagi in più. Atteso un nuovo decreto nella mattinata. Lo sport si è fermato in tutta Europa, domani è previsto un incontro importante in casa Uefa per scegliere come salvare i vari campionati nazionali e cosa fare con Euro2020. Clicca qui per ulteriori aggiornamenti. Calciomercato.it segue in diretta gli aggiornamenti sul virus che sta flagellando l'Europa.

AGGIORNAMENTI LIVE

20.50 | Il presidente francese Macron segue il modello italiano: da domani 15 giorni di confinamento.

20.30 | Il Napoli ha ufficializzato la ripresa degli allenamenti per il 23 marzo.

19.33 | Gabardo, giornalista brasiliano, in ESCLUSIVA ai microfoni di Calciomercato.it, parla della situazione nel paese sudamericano: "Bolsonaro sta sottovalutando il problema".

19.18 | Retromarcia di Boris Johnson, primo ministro inglese: "Evitate contatti diretti, viaggi e pub".

19.07 | Michela Persico, compagna di Daniele Rugani, è positiva al coronavirus

18.46 | Sfogo della moglie di Callejon: "Persone anziane in giro come se non fosse niente"

18.40 | Speranze vaccino dagli Stati Uniti: primo test sull'uomo

18.09 | Il capo della Protezione Civile, Borrelli, ha fatto il punto della situazione sull'emergenza coronavirus: "I nuovi casi positivi sono 2470, il totale arriva così a 23073. Di questi, 10197 sono in isolamento domiciliare mentre 1851 in terapia intensiva. Purtroppo, anche oggi registriamo 349 decessi. Le persone guarite sono 2749, 414 in più rispetto a ieri".

17.54 | Il centrocampista del Milan, Lucas Biglia, non le manda a dire: "Non si rispettano le regole, Italia al collasso"

17.52 | Bollettino giornaliero della Regione Lazio: Sono 523 nella Regione Lazio i casi positivi al coronavirus.

Di questi, 174 sono in isolamento domiciliare, 267 sono sono ricoverati non in terapia intensiva, 31 sono ricoverati in terapia intensiva, 19 sono deceduti e 32 guariti.

17.27 | Nuno Travassos, giornalista portoghese, ha parlato a Calciomercato.it della situazione che si vive in Portogallo e di Cristiano Ronaldo: QUI l'intervista completa.

16.55 | Hopp, presidente dell'Hoffenheim, annuncia la data per il vaccino: "Pronto in autunno"

16.35 | Coronavirus, Cristiano Ronaldo apre gli alberghi: è una fake news

16.25 - Aggiornamento dei dati in Lombardia: crescono contagiati e decessi.

15.40 | Rinviato il Salone del Libro a Torino: si valutano nuove date a settembre

15.00 | Varato il decreto economico da parte del Governo: lo ha presentato in conferenza stampa il presidente del Consiglio Giuseppe Conte con il ministro dell'Economia Gualtieri, cinque titoli di interventi su sanità, lavoratori, famiglie, imprese.

14.05 | La Uefa chiede l'assegnazione degli scudetti in caso di non ripresa dei campionati. La richiesta in ottica Champions League del prossimo anno, per definire le teste di serie.

13.00 | Dramma in Spagna: muore a solo 21 anni un allenatore della squadra giovanile di un club di Malaga.

12.45 | Nuovo bollettino medico dall'ospedale Spallanzani di Roma: "I pazienti COVID 19 positivi sono in totale 151. Di questi, 18 necessitano di supporto respiratorio. I pazienti in osservazione sono 2. In giornata sono previste ulteriori dimissioni di pazienti già negativi al primo test e comunque asintomatici. I pazienti dimessi, che hanno superato la fase clinica e che sono negativi per la ricerca dell’acido nucleico del nuovo coronavirus sono 322. I pazienti dimessi e trasferiti a domicilio o presso altre strutture territoriali, compresa la Città militare della Cecchignola, sono a questa mattina 32".

12.30 | Questa sera Emmanuel Macron, Presidente della Repubblica francese, parlerà alla propria Nazione, alle ore 20.

11.50 | Paola De Micheli, Ministra delle Infrastrutture e dei Trasporti, ha firmato nella notte il Decreto che prevede la sospensione dei collegamenti e dei trasporti ordinari delle persone da e per la Sicilia. Regolare, invece, il trasporto merci.

11.40 | Una palazzina è esplosa a Seriate, comune in provincia di Bergamo, in una delle zone più colpite dal Coronavirus.

10.50 | Le nuove dichiarazioni del Premier Giuseppe Conte: "Picco da raggiungere. Decreto non sufficiente".

10.30 | Il patron dell'Hoffenehim Hopp starebbe finanziando il vaccino per il COVID-19 in Germania.

09.20 | Gabriele Gravina, presidente della Federazione Italiana Giuoco Calcio, sulle frequenze di 'Radio 1' ha parlato del futuro della Serie A e dell'incontro in programma domani con la Uefa: "Domani ci confrenteremo e spero venga presa una decisione ideale".

08.40 | Sinisa Mihajlovic, tecnico del Bologna, si è concesso ai microfoni de 'La Gazzetta dello Sport' per diffondere all'intero Paese, in ginocchio per l'emergenza coronavirus, un messaggio di speranza.