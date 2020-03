Juventus, spavento per Cristiano Ronaldo: terremoto in Portogallo

CRISTIANO RONALDO TERREMOTO / Spavento per Cristiano Ronaldo: questa mattina, come riportano vari media portoghesi, si è registrata una scossa di terremoto a Madeira, a circa 49 km da Funchal, dove l'asso della Juventus sta vivendo questi giorni di quarantena insieme alla sua famiglia. Nessun danno a cose e persone, solo tanta paura in un momento già difficile a causa dell'emergenza coronavirus.

Per l'ex madridista, in ogni caso, arrivano anche belle notizie: sua madre, dopo l'ictus che l'ha colpita lo scorso 3 marzo, sta migliorando di giorno in giorno e presto sarà dimessa.

Tutte le news di calciomercato e non solo: CLICCA QUI!

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE:

Calciomercato Genoa, la Fiorentina vuole Biraschi

Calciomercato Inter, Marotta torna alla carica: 55 milioni per un regalo a Conte

Emergenza Coronavirus, Liga in bilico | L'annuncio di Tebas