Coronavirus, in Campania quarantena per quattro comuni: "Episodi di irresponsabilità"

CORONAVIRUS CAMPANIA QUARANTENA / La Campania continua a prendere misure drastiche per evitare il dilagare del contagio nella regione. Questa sera è arrivato l'annuncio della quarantena per quattro comuni della Provincia di Salerno, dovuti a "episodi di irresponsabilità e di mancato rispetto delle disposizioni" per contenere la diffusione di Covid-19. I comuni nei quali non si potrà entrare né uscire sono Sala Consilina, Polla, Atena Lucana e Caggiano. La decisione è stata presa dal presidente Vincenzo De Luca, a causa dell'aumento di contagi verificatosi in questi comuni (11 a Sala Consilina, 3 a Caggiano, 1 a Polla e 1 a Atena Lucana).

LEGGI ANCHE >>> DIRETTA Emergenza Coronavirus, 368 nuove vittime in Italia | Un caso anche all'Elche

Coronavirus, De Luca: "Quarantena colpa di un predicatore"

Queste le dichiarazioni del governatore: "La decisione di mettere in quarantena i 4 Comuni a sud della provincia di Salerno è la conseguenza di due iniziative messe in campo da un "predicatore" ed altri suoi collaboratori, in violazione a ordinanze già in essere.

Si rimane davvero indignati di fronte a questa irresponsabilità che ha prodotto decine di contagi, la quarantena per 4 Comuni e decine di contatti che andranno verificati nelle prossime ore. Ho dato mandato all'Asl di procedere alla denuncia penale di quanti hanno promosso o partecipato a questa iniziativa per il danno enorme che ha prodotto sulla pelle di migliaia di cittadini, di migliaia di medici e infermieri impegnati all'ultimo respiro nella battaglia contro la diffusione del contagio. Nelle prossime ore, saremo se possibile, ancora più rigorosi di fronte a comportamenti irresponsabili, applicando le sanzioni previste, a cominciare da quanti hanno partecipato a queste iniziative.E in tutto questo prosegue senza soste il nostro lavoro per essere pronti ad affrontare l'emergenza dei prossimi giorni.

Tutte le news di calciomercato e non solo: CLICCA QUI!

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE:

Calciomercato Inter, Marotta torna alla carica: 55 milioni per un regalo a Conte

Emergenza Coronavirus, Liga in bilico | L'annuncio di Tebas