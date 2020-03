CALCIOMERCATO FIORENTINA STRYGER-LARSEN UDINESE/ La Fiorentina cerca rinforzi in vista della prossima finestra di calciomercato. Secondo quanto riportato da 'Sport Mediaset', la società viola avrebbe messo nel mirino Jens Stryger-Larsen, esterno dell'Udinese di Luca Gotti.

Il giocatore della squadra friulana si è messo in mostra in questa stagione tanto da attirare l'interesse del club toscano, in piena ricostruzione dopo l'arrivo a Firenze di Rocco Commisso, magnate americano.