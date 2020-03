Coronavirus, Tommasi: "Impensabile giocare prima di fine maggio. La UEFA ci aiuti!"

CORONAVIRUS TOMMASI CAMPIONATI / Damiano Tommasi, presidente dell'Associazione Italiana Calciatori, è intervenuto nel corso de 'Che Tempo Che Fa' su 'Rai2': "È stata una battaglia complicata, come è complicato ora da cittadini restare a casa. Ci sono ancora tanti cittadini che non comprendono l'importanza di questo compito. Il calcio doveva lanciare un messaggio forte e chiaro, è stato fatto e credo si stia comprendendo anche in Europa".

STOP - "Nel nostro ambiente si parla di tornare in campo ad aprile, ma è chiaramente impossibile. L'auspicio è tornare in campo a fine maggio, ma questo se tutto va bene: dobbiamo restare innanzitutto a casa".

ALLENAMENTI - "Ieri abbiamo deciso di denunciare i comportamenti dei club che vogliono continuare ad allenarsi.

Il mondo dello sport deve dare un messaggio diverso: bisogna concentrarsi sulle squadre che, in questo momento, danno l'anima 24 ore al giorno per salvare vite".

Coronavirus, Tommasi: "Il magazziniere della Pianese è ancora in terapia intensiva"

GIOCATORI - "Noi come AIC non vogliamo tutelare solo i calciatori, ricordo che il primo club colpito è stato la Pianese e il loro magazziniere è ancora in terapia intensiva, la Juventus ha messo oltre 100 persone in quarantena... Chi lavora nel campo deve, come tutti i cittadini, restare a casa, mandare i calciatori in campo è stata una forzatura. La UEFA deve comportarsi come la Comunità Europea: aiutare le leghe a finire i campionati e sostenersi".

EUROPEI - "Difficile immaginare che si giochi, soprattutto perché si disputerebbero in 12 paesi, è improbabile immaginare che a giugno tutti i 12 paesi siano totalmente usciti dall'emergenza. Vanno rimandati".

