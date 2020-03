Calciomercato, Juventus-Joao Felix | Nuova svolta!

CALCIOMERCATO JUVENTUS JOAO FELIX ATLETICO MADRID SIMEONE/ Prima del suo approdo all'Atletico Madrid, la Juventus ha seguito molto da vicino la situazione legata a Joao Felix, stellina classe 1999. Il giocatore portoghese è uno dei prospetti più interessanti del calcio globale, ma, in questa stagione, non sta convincendo con la maglia dei Colchoneros. Secondo quanto riportato da 'ElGolDigital', il gioco difensivo e fatto di ripartenze del Cholo avrebbe infatti messo in difficoltà il talento lusitano, il cui rapporto con il tecnico argentino non sembra idilliaco.

La linea in casa Atletico Madrid è comunque quella di avere pazienza con Joao Felix, colpo da 120 milioni di euro nella scorsa estate di calciomercato. Un'eventuale rottura però con Simeone potrebbe riaprire la corsa all'ex giocatore del Benfica con la Juventus, che comunque sta seguendo il giocatore, pronta a tornare sulle tracce del 21enne, che ritroverebbe in bianconero Cristiano Ronaldo, mentore e compagno di squadra con la nazionale portoghese.