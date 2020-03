Coronavirus, Rooney attacca la Premier: "Trattati come cavie!". Ecco la sua proposta

CORONAVIRUS ROONEY ATTACCO / La posizione della Premier League (e di tutto il Regno Unito) sull'emergenza coronavirus ha causato critiche e polemiche in tutto il mondo. Uno degli ultimi a prendere posizione è stato Wayne Rooney, attualmente al Derby County, che con un fondo sul prestigioso 'Times' ha attaccato il movimento calcistico inglese: "Sembrava che i calciatori qui fossero trattati come cavie: tutto il resto dello sport si fermava, e a noi veniva detto di continuare.

Fino a giovedì ci siamo allenati aspettando le parole di Boris Johnson, poi finalmente è arrivata la scelta giusta".

Coronavirus, Rooney: "Ho una proposta in vista del Mondiale"

L'attaccante, in vesti di opinionista per la prima volta sul quotidiano, ha aggiunto: "A qualcuno non farà piacere, ma il calcio in momenti come questo va messo in secondo piano, è solo uno sport. Se la stagione dovesse essere prolungata, saremo felici di giocare fino a settembre, è il nostro lavoro". Rooney, inoltre, ha lanciato una proposta importante in vista del Mondiale 2022: "Visto che si giocherà tra novembre e dicembre, potremmo approfittarne per finire l'attuale stagione in autunno ed inizare in inverno quella successiva per due anni di fila, così si arriverebbe già abituati al grande appuntamento".

