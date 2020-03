Coronavirus, Mangala racconta il contagio: “Attenti, possibile anche senza alcun sintomo”

CORONAVIRUS VALENCIA MANGALA / Il coronavirus ha colpito duramente il Valencia, con cinque membri della squadra contagiati: Garay, Gayà, il membro dello staff tecnico Camarasa, Aliaga dello staff medico ed Eliaquim Mangala. L'ex difensore del Manchester City ha pubblicato una sua immagine sui social network, con un messaggio relativo alla malattia: "Oggi ho saputo che sono positivo al test del coronavirus.

Mi sento bene e non ho sintomi associabili a virus, ma sono in quarantena in casa e separato dalla mia famiglia”

Mangala aggiunge un importante avvertimento ai suoi followers sulle caratteristiche del virus, che si diffonde anche senza alcun sintomo: “Ho imparato che possiamo essere portatori del virus anche senza alcun sintomo, ecco perché raccomando a tutti di seguire le misure di isolamento e di evitare contatti con altre persone, finchè non vi sentite meglio. Se tutti rispettano queste istruzioni, insieme eviteremo il diffondersi dell'epidemia. Grazie per i vostri messaggi di supporto, prendetevi cura di voi e dei vostri cari e rispettate le misure di isolamento".

