Fiorentina, Barone: "Coronavirus, Lega unita: lavoriamo per evitare collasso"

FIORENTINA BARONE CORONAVIRUS /Joe Barone, direttore generale della Fiorentina, ha parlato del momento dei viola nel corso dell'emergenza coronavirus, al canale tematico della società: "La situazione è particolare, le persone coinvolte sono sotto controllo el dottore Pengue e del suo staff, che sta facendo un lavoro incredibile". Sul presidente Commisso, Barone ha aggiunto: "Rocco chiama tutti più volte al giorno, vuole sapere come stiamo tutti noi e le nostre famiglie.

Ci è vicino e ci aiuta, anche se si trova in America".

Coronavirus, Barone: "Si lavora a calendario e aspetto economico"

Il dirigente ha poi commentato il clima in Lega Serie A: "Siamo molto uniti, ci sentiamo in videoconferenza ogni giorno, il lavoro di Dal Pino e De Siervo ottimo. Ora dobbiamo uscire da questa situazione, poi stiamo ipotizzando degli scenari sia per i calendari che per evitare il collasso economico. Sono fiducioso".

