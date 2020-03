CALCIOMERCATO VAN DE BEEK INTER REAL MADRID MANCHESTER UNITED / In questa pausa del campionato per l'emergenza coronavirus, c'è spazio anche per parecchie riflessioni sul calciomercato estivo, per quanto restino in piedi diverse incognite. L'Inter ha sempre i radar accesi, con l'obiettivo di continuare a crescere e regalare ad Antonio Conte i colpi giusti. L'affare Eriksen per il momento non sta dando frutti, soprattutto per le caratteristiche del giocatore.

Calciomercato Inter, Marotta spera spera per van de Beek: alleato Zidane

Più adatto al gioco del salentino sicuramente Donny van de Beek, stella dell'Ajax che la prossima estate è pronto per il grande salto dopo averlo rimandato un anno fa.

Quando poteva arrivare proprio in nerazzurro: l'olandese è un pallino di, un centrocampista box-to-box in grado di fare qualsiasi cosa in campo e quindi molto utile all'ex ct. L'avversario più grande sarebbe senza dubbio il, maha bloccato il suo arrivo qualche mese fa e - come riportano i media olandesi - è intenzionato a sbarrargli nuovamente la strada facendo saltare nuovamente l'affare, magari a vantaggio di

L'Inter continua a monitorare la situazione di van de Beek, il cui costo del cartellino era stato fissato - tra Ajax e i Blancos - in circa 55 milioni di euro. Anche la Juve osserva il classe '97, ma resta ancora in disparte. E occhio anche al Manchester United, che potrebbe piombare su di lui come erede di Pogba.

