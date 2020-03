CORONAVIRUS LIGA TEBAS / L'emergenza Coronavirus ha sconvolto e ridisegnato anche il mondo del calcio, che si affanna anche a pensare ad eventuali soluzioni per portare a compimento la stagione nei prossimi mesi. Dubbi e perplessità circondano anche la Liga spagnola con il Barcellona che in caso di annullamento del campionato pretenderebbe il titolo di campione di Spagna. Il presidente della LFP, Javier Tebas, sembra però convinto, che la stagione possa essere portata a termine come confermato ai microfoni di 'Cadena COPE': "Non è ancora il momento di discutere se la stagione finirà o no, ma credo che finiremo la Liga. Aspettiamo fino a martedì, l'incontro UEFA e le decisioni prese, ma sono convinto che finiremo la stagione. Ho avuto contatti con l’Italia, la Germania e altri presidenti di lega. Stiamo lavorando per fornire una soluzione. Il coronavirus è un problema di salute.

E per la salute ci sono i medici. Noi siamo qui per fornire una soluzione al problema economico che sta per sorgere. Vi sono centinaia di contratti di audiovisivi in tutto il mondo. Siamo al lavoro per far quadrare le cose”. Per restare aggiornato con tutte le news legate al mercato e non solo CLICCA QUI!

Tebas ha quindi concluso: "Il 95 percento del personale che lavora per la Liga sta già svolgendo le proprie mansioni attraverso il telelavoro. Abbiamo il 25 percento della stagione da giocare e l’intero budget dovrà essere rivisto”.

