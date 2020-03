SAMPDORIA CORONAVIRUS COLLEY / Tra i casi di Coronavirus della Sampdoria, nei giorni scorsi era presente anche il nome di Omar Colley che nella giornata di oggi con un messaggio chiaro affidato al proprio profilo Instagram ha smentito il tutto facendo luce sulla vicenda: "Cari familiari, amici e fan, grazie per i vostri messaggi e la vostra preoccupazione nei miei confronti. Ho eseguito un esame al sangue e ai polmoni giovedì 12 marzo 2020 e i risultati erano negativi. Venerdì 13 marzo 2020 ho rifatto un altro test nasale ma i risultati erano incerti. Posso quindi confermare che io e la mia famiglia siamo sani e salvi dal Corona Virus. Ringrazio la Sampdoria per l'aiuto e il supporto che abbiamo ricevuto e che continuiamo a ricevere. Prego per i malati e auguro loro una pronta guarigione.

Il mio cuore va anche a tutti i coraggiosi medici, infermieri ed esperti in medicina che lavorano giorno e notte per combattere il virus". Per restare aggiornato con tutte le news legate al mercato e non solo CLICCA QUI!

