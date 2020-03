CORONAVIRUS LIGA BARCELLONA SCUDETTO REAL MADRID / L'Europa del calcio, in attesa degli sviluppi dell'emergenza coronavirus, sta studiando le possibili ipotesi per la ripresa dei campionati. Ogni federazione in questo senso sarà libera di agire come meglio crede, i club vorrebbero portare a termine la stagione ma in caso lo stop si protraesse ecco che gli scenari cambierebbero. Lo spettro è quello dell'annullamento della stagione, ad esempio in Liga.

Come riporta 'Olé', però, ilè pronto a impugnare questa eventuale decisione draconiana.

I blaugrana, infatti, sono attualmente in testa alla classifica con due punti di vantaggio sul Real Madrid dopo 27 partite giocate su 38. Il club catalano, infatti, in caso di annullamento del campionato pretenderebbe il titolo di campione di Spagna, basandosi proprio sul fatto che si trova in testa alla classifica con più del 70% del campionato già disputato. Non solo, perché un altro possibile elemento al quale può appoggiarsi il Barcellona sarebbe il titoli di campione d'inverno ottenuto al giro di boa.