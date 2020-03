ITALIA MANCINI EURO 2020 CORONAVIRUS ZANIOLO / Il calcio è giustamente fermo a causa dell'emergenza legata al Coronavirus, che sta tenendo in scacco l'Italia e non solo. A parlare di questo e molto altro ci ha pensato il commissario tecnico della Nazionale, Roberto Mancini, che ai microfoni di 'Rai Sport', nel corso della 'Domenica Sportiva' ha ammesso: "Dovevamo fermare il calcio prima? Non ci aspettavamo una cosa così pazzesca, ma l'importante è averlo fatto, peraltro anche prima degli altri Paesi. Speriamo che questa emergenza possa finire presto. Si può capire che i ragazzi facciano fatica a stare in casa in questo momento, perché facciamo fatica noi. È stata una settimana difficile, ce ne saranno altre, ma dobbiamo restare a casa. Posso immaginare chi sta perdendo i propri cari: la speranza è che le cose migliorino di settimana in settimana".

Italia, Mancini da Zaniolo agli Europei

Mancini ha quindi proseguito entrando nel merito dei prossimi Europei: "Rinvio o slittamento di Euro2020? Mi adatto a tutto, va tutto bene. Oggi la cosa più importante è tutelare le persone che sono in ospedale: non possiamo perdere vite umane in questo modo. Avremmo vinto l'Europeo quest'anno, se ci sarà un rinvio vinceremo il prossimo anno. Martedì c’è una riunione dell'Uefa e sapremo meglio le cose e magari anche come andrà a finire questa stagione, se decideranno di rinviare l'Europeo o meno. Quando torneremo in campo sarà tutto molto più bello perché ritroveremo la libertà e potremo tornare allo stadio a vedere le partite e divertirci: riusciremo a fare qualcosa in più, ne sono certo".

ZANIOLO - "Avevo una lista di convocati abbastanza sicura, erano pronti. Avevo soltanto qualche dubbio da sciogliere all’ultimo. Se l'Europeo dovesse slittare di un anno, cambierebbero un po’ di cose... Chiellini avrà un anno di esperienza in più... Zaniolo? Non forzerò il suo rientro dall'infortunio, a prescindere da quando si giocherà".

