Emergenza Coronavirus, il bollettino: altre 368 vittime, superati i 20mila malati

EMERGENZA CORONAVIRUS BOLLETTINO BORRELLI / È stata superata oggi la soglia dei 20mila contagiati in Italia per quanto riguarda l'emergenza Coronavirus. A sottolinearlo il Capo della Protezione Civile, Angelo Borrelli in conferenza stampa. Sono complessivamente 20.603, con un incremento rispetto alla giornata di ieri di 2.853, mentre il numero complessivo dei contagiati, comprendendo dunque vittime e guariti, ha raggiunto i 27.747. Le vittime sono invece salite a 1.809 in Italia con ben 368 in un solo giorno. Sono invece 2.335 le persone guarite in Italia dopo aver contratto il coronavirus, 369 in più di ieri.

Lo stesso Borrelli ha quindi aggiunto: "Faccio un richiamo alle regole: bisogna uscire soltanto per esigenze lavorative, cure mediche e spesa. Bisogna limitare al massimo i viaggi e le uscite fuori dalle abitazioni".

