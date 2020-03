SERIE A GRAVINA EUROPEI UEFA / Gabriele Gravina, presidente della FIGC, è tornato sugli scenari futuri per Serie A e competizioni internazionali al superamento dell'emergenza Coronavirus. Queste le sue nuove dichiarazioni a "Sportmediaset XXL": "L'auspicio è quello di terminare entro il 30 giugno, senza dimenticare che oltre alla Serie A ci sono altri campionati che devono concludersi. E dobbiamo inserire anche la Champions e l'Europa League. La deadline è il 30 giugno, eventualmente però vedremo se sforare oltre.

Le squadre devono allenarsi? Se il campionato dovesse riprendere a inizio maggio per il momento lascerei stare la questione allenamenti".

Infine, ancora sul rinvio degli Europei: "Martedì affronteremo questo tema: il principio fondamentale è la tutela della salute. L'Italia è in questo momento due settimane più avanti, gli altri probabilmente non hanno ancora l'esatta dimensione dell'emergenza. Proporremo all'UEFA di soprassedere alla disputa dell'Europeo".

