Atalanta, casi positività Valencia | Squadra in isolamento ma nessun tampone

CORONAVIRUS ATALANTA VALENCIA / Primi casi di positività al Coronavirus anche in Liga. Il club colpito è il Valencia, avversario incontrato martedì scorso dall'Atalanta in Champions League.

Come riferito da 'Sport Mediaset', tutti i componenti della squadra bergamasca sono in isolamento totale e monitorati giorno per giorno dallo staff medico. Tuttavia, non è stato effettuato alcun tampone e questo avverrà solo nel caso in cui si presenteranno sintomi. La ripresa degli allenamenti agli ordini di, al momento fissata per mercoledì, potrebbe comunque essere posticipata.

