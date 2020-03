Emergenza Coronavirus, nuovo caso in Spagna: Jonathas positivo

CORONAVIRUS SPAGNA ELCHE JONATHAS / Dopo i ben cinque casi di positività al Coronavirus che hanno colpito il Valencia in Liga, è arrivato un nuovo calciatore militante in Spagna che ha contratto il famoso virus. Si tratta di Jonathas de Jesùs, attaccante brasiliano dell'Elche, club di Segunda Division, che ha avuto anche un passato in Italia tra Pescara, Torino, Latina e Brescia.

A comunicare la positività di un proprio calciatore ci ha pensato la stessa società iberica che inizialmente non aveva svelato direttamente il nome del centravanti: "L'Elche comunica che un giocatore della prima squadra è risultato positivo dopo il test al COVID-19. Il club ha attuato tutte le misure indicate dalle autorità sanitarie in modo responsabile da tutti i membri del club". Tutte le news di calciomercato e non solo: CLICCA QUI

In seguito nel pomeriggio lo stesso Jonathas ha parlato ai tanti tifosi che gli hanno mandato messaggi di supporto tramite un video poi condiviso dall'Elche che ha scritto: "Tutto l'Elche e il mondo del calcio sono con te, Jonathas".