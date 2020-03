Calciomercato Juventus, futuro deciso | Big vicino all'addio!

CALCIOMERCATO JUVENTUS PJANIC PSG / Si susseguono le indiscrezioni di calciomercato in questo periodo di stop generale a causa dell'emergenza Coronavirus. Nelle ultime settimane anche un big della Juventus è finito al centro dei rumors: si tratta di Miralem Pjanic, di fatto irriconoscibile nell'ultimo periodo ed escluso da Sarri nel match scudetto contro l'Inter.

Un top club europeo sarebbe in agguato per il centrocampista bosniaco.

Calciomercato Juventus, dalla Spagna: Pjanic verso l'addio | PSG in pole

Secondo quanto riportato da 'todofichajes.com', il centrocampista lascerà i bianconeri in estate e il PSG sarebbe in pole. Il club parigino ha già avuto contatti con l'entourage del giocatore lo scorso gennaio e sarebbe dunque favorito nella corsa al 29enne. Più indietro Real Madrid, Barcellona e Chelsea. La Juventus, dal canto suo, punta però ad incassare almeno 70 milioni di euro dalla sua cessione. Si profilano mesi piuttosto 'caldi' per il futuro di Pjanic. Per restare aggiornato con le ultime news legate al mercato e non solo CLICCA QUI!

