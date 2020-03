CALCIOMERCATO INTER ICARDI REAL MADRID / Mauro Icardi è stato senza dubbio il protagonista dela scorsa estate di calciomercato in Serie A. Dopo mesi da separato in casa è volato in Francia per giocarsi le sue carte con il Paris Saint Germain con la formula del prestito con riscatto.

Dopo un grande avvio le prestazioni del centravanti argentino sono andate calando, tanto da suscitare forti dubbi da parte del club parigino sul pesante esborso eventualmente da compiere per trattenerlo all'ombra della Torre Eiffel. Tutte le news di calciomercato e non solo: CLICCA QUI

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato, da Icardi a Smalling: caos sui prestiti | I possibili scenari

Calciomercato Inter, anche il Real Madrid pensa a Icardi

Il futuro di Icardi non è quindi per nulla chiaro con un possibile e momentaneo ritorno all'Inter che non è più così utopico, in attesa di trovare una nuova destinazione. Il PSG potrebbe infatti decidere di non riscattare l'argentino che quindi tornerebbe in nerazzurro senza chance di poter essere inserito nuovamente nel progetto e dunque destinato ad una nuova partenza. Proprio in questa spaccatura potrebbe inserirsi il Real Madrid, come sottolineato da 'Fichajes.net', che evidenzia come i 'blancos' siano a caccia di un nuovo centravanti. Jovic ha infatti fallito esattamente come Mariano Diaz, arrivato l'anno scorso e mai inseritosi nei meccanismi. La società spagnola, vista anche l'età avanzata di Benzema va quindi a caccia di un nuovo attaccante e il profilo di Icardi potrebbe essere quello giusto.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE:

Inter, Conte 'ritrova' la Nazionale: dal difensore all'alternativa a Brozovic

Calciomercato Inter, scambio e affare con Raiola: i dettagli