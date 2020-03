CORONAVIRUS JUVENTUS TV GRATIS / L'emergenza Coronavirus ha colpito con forza anche lo sport. Tutto (o quasi) fermo per l'emegenza legata al virus che sta mettendo in ginocchio il mondo intero. Stop inevitabili quindi anche per il calcio ma la Juventus non vuole lasciare i propri tifosi a bocca asciutta. Il club bianconero infatti permetterà a tutti di accedere ai contenuti esclusivi del canale tematico Juventus TV e senza pagare alcun tipo di abbonamento.

30 giorni in maniera totalmente gratuita come confermato da un comunicato ufficiale bianconero: "Mettendo a vostra disposizione Juventus Tv, la piattaforma ufficiale bianconera, in modo totalmente gratuito, per 30 giorni: basta andare sue, in fase di sottoscrizione (l'iniziativa è valida solo su pass mensili), inserire il voucher".

