CORONAVIRUS ROONEY / Calciatori come cavie: è il duro sfogo di Wayne Rooney al 'Sunday Times'. L'ex capitano del Manchester United, ora tecnico allenatore del Derby County, dice la sua sul comportamento delle autorità davanti all'emergenza coronavirus denunciando "una mancanza di leadership da parte di governo, Football Association e Premier League". Una situazione poi che si è sbloccata: "dopo un incontro straordinario alla fine si è presa la giusta decisione ma fino a quel momento sembrava quasi che i calciatori in Inghilterra fossero trattati come cavie''.

Rooney ora pensa al futuro e alla ripresa delle attività: nessun problema a prolungare la stagione anche di qualche mese: "Saremmo lieti di giocare fino a settembre se la stagione dovesse prolungarsi. Questo è il nostro lavoro''. In Premier League sono diversi i contagi già certificati come quello di Arteta, manager dell'Arsenal, e di Callum Hudson-Odoi, attaccante del Chelsea.