SPAL CIONEK / Difensore in campo ma anche fuori: Thiago Cionek eroe per un giorno. Il difensore della Spal si è reso protagonista di un gesto molto apprezzato: ha bloccato un rapinatore e restituito alla vittima il bottino. A raccontare l'episodio il sindaco di Ferrara, Alan Fabbri, sui social: "Ieri sera ho chiamato il nostro Thiago Cionek per congratularmi per l'eroico e generoso gesto di ieri in tabaccheria.

Ieri, infatti, un ragazzo rubava all'interno di una tabaccheria in centro storico. Dopo il furto, Cionek raggiungeva il ladro rincorrendolo in mezzo alla strada con coraggio e tempestività restituendo il maltolto al titolare e dimostrando di voler bene alla nostra comunità. Di questi tempi le attività, anche quelle aperte, che offrono un servizio a tutti noi, vivono giorni difficili e questi gesti ci aiutano a restare uniti. Grazie a nome di tutti noi Thiago".