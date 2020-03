Coronavirus, cambiano le date del calciomercato

CORONAVIRUS CALCIOMERCATO DATE / L'emergenza coronavirus sta avendo effetti anche sul calcio: lo stop di tutte le competizione creerà non pochi problemi al momento del ritorno alla normalità. L'intenzione è di portare a termine la stagione con campionati e coppe che dovrebbero prolungarsi fino al termine del mese di giugno e gli Europei rinviati probabilmente al prossimo anno.

Una ricalendarizzazione che avrebbe conseguenze anche per quel che riguarda la date del: ne parla 'La Nazione', secondo cui la sessione estiva potrebbe aprire in ritardo e concludersi qualche settimana dopo.

In particolare l'inizio, ora previsto per inizio luglio, dovrebbe essere spostato ad agosto, quindi un mese dopo; la fine delle trattative, invece, potrebbe essere rinviata a metà settembre: in questo modo il calciomercato durerebbe un paio di settimane in meno rispetto ai tradizionali due me. Questa l'ipotesi al vaglio della Lega per un'estate che si preannuncia diversa rispetto al solito. Le ultimissime di calciomercato: clicca qui!