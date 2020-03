Emergenza Coronavirus, stop Serie A: taglio agli stipendi dei calciatori

SERIE A EMERGENZA CORONAVIRUS TAGLIO STIPENDI / L'emergenza Coronavirus ha messo in ginocchio il calcio italiano e non solo. Una vera e propria industria rischia di avere perdite davvero importanti se si dovesse arrivare alla drastica decisione di non riprendere il campionato.

Per restare aggiornato con tutte le news legate al mondo del calcio CLICCA QUI

Il danno per i mancati ricavi sarebbe ingente e una misura per contenere il problema potrebbe essere quella di tagliare gli stipendi dei calciatori sotto contratto.

Ipotesi questa, che stando a quanto riporta Calcio e Finanza, non sarebbe ancora stata discussa a livello tecnico inma alcuni club del massimo campionato avrebbero avviato approfondimenti sul tema con i propri legali per capire se ci sia margine per muoversi. Se ciò dovesse essere possibile l'idea sarebbe quello di avviare una negoziazione e con l’per trovare una soluzione.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE:

Coronavirus, Conte: "Massima attenzione per la Lombardia"

DIRETTA Emergenza Coronavirus, Quasi 3mila casi in più ieri