CORONAVIRUS CONTE MASCHERINE / Il premier Giuseppe Conte risponde al governatore della Lombardia Fontana sull'emergenza coronavirus. "C'è massima attenzione per la situazione in Lombardia - le parole del presidente del Consiglio -. Come governo siamo strenuamente impegnati, io stesso tramite contatti con i miei omologhi per trovare in tempi molto brevi i dispositivi di protezione che garantiscono di lavorare in massima sicurezza.

La nostra priorità è proprio far lavorare in sicurezza medici, infermieri e tutto il personale sanitario che con coraggio e spirito di abnegazione si sta prodigando per la cura dei cittadini, dedicandosi a questa emergenza sanitaria senza risparmiare energie".

Proprio in tema mascherine, c'è da registrare il sequestro di 19 milioni di mascherine acquistate dall'Italia all'estero: i dispositivi (4 milioni di mascherine FFP2 e 15 milioni di mascherine chirurgiche) sono stati requisiti sia nei paesi di origine che in quelli di transito e destinati al mercato interno.