VALENCIA CORONAVIRUS / Non solo Garay, che questa mattina ha annunciato di essere positivo al coronavirus: sono cinque i casi nella prima squadra del Valencia. Lo ha ufficializzato la stessa società spagnola con un comunicato diramato poco fa: "Il Valencia CF riferisce che sono stati rilevati cinque casi positivi al coronavirus COVID-19 tra giocatori e tecnici della prima squadra".

Come si legge nella nota del club, tutti i contagiati sono nelle loro case, in buona salut e sottoposti a misure di isolamento.

Come si legge nella nota del club, tutti i contagiati sono nelle loro case, in buona salut e sottoposti a misure di isolamento.

"Il Club ribadisce il proprio sostegno alle autorità sanitarie nella campagna di sensibilizzazione sociale affinché l'intera popolazione rimanga a casa e continui con tutte le misure igieniche e di prevenzione già pubblicate", si legge anche nel comunicato.

LEGGI ANCHE >>> Emergenza Coronavirus, primo caso in Liga: positivo Garay

Si tratta dei primi casi nella Liga: in Spagna il contagio si sta diffondendo e fino a ieri si contavano oltre 6mila positivi al COVID-19 con 192 morti. Tra i contagiati anche la moglie del premier Sanchez che ieri ha annunciato una stretta con il divieto di spostamento, se non per acquistare prodotti alimentari o farmaceutici, e la chiusura di tutte le attività commerciali, eccezion fatta per quelle relative alle necessità di base.