Calciomercato Lazio, Luis Alberto raddoppia

CALCIOMERCATO LAZIO LUIS ALBERTO / La Lazio è pronta a blindare Luis Alberto.

Il fantasista biancoceleste, protagonista di una grande stagione, andrà a guadagnare praticamente il doppio: il nuovo contratto fino allo porterà ad intascarea stagione più bonus (il precedente accordo era di 1,8 milioni).

Un bel balzo in avanti per Luis Alberto, intenzionato a mettere nero su bianco il prima possibile. La notizia, come si legge su 'La Gazzetta dello Sport', è che nel contratto, contrariamente a quanto detto nei giorni scorsi, non dovrebbe esserci alcuna clausola.

