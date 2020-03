CALCIOMERCATO JUVENTUS RONALDO DI MARIA / Lontano da Torino, in isolamento come tutti i suoi compagni di squadra: Cristiano Ronaldo è a Madeira in Portogallo, in attesa di capire quel che ne sarà della stagione ma anche del futuro. Secondo 'donbalon.com' la decisione del portoghese sarebbe già arrivata: addio alla Juventus e ritorno al Manchester United. Operazione non semplice perché i 'Red Devils' dovrebbero presentare un'offerta importante ai bianconeri per acquistare il 35enne, legato alla società italiana per altre due stagioni.

Un'eventualità che la Juve potrebbe prendere in considerazione anche in virtù della situazione di bilancio non certo ottima e che potrebbe essere aggravata dall'emergenza coronavirus. Le ultimissime di calciomercato: clicca qui

Missione non impossibile dunque che Ronaldo avrebbe già pianificato chiedendo al club inglese di far ritornare anche un suo vecchio compagno di squadra: Angel Di Maria, attualmente al Paris Saint-Germain. I due hanno giocato insieme al Real Madrid, poi l'argentino è andato proprio allo United prima del trasferimento. Ora - secondo il portale spagnolo - potrebbe esserci il ricongiungimento: Ronaldo più Di Maria di nuovo insieme al Manchester United per far tornare a vincere una società che vive un periodo di declino.