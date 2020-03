CALCIOMERCATO NAPOLI MORON BETIS SIVIGLIA / De Laurentiis e Giuntoli vogliono regalare un centravanti di peso al Napoli di Gennaro Gattuso. Il futuro di Milik, infatti, continua ad essere in bilico: se nelle prossime settimane non dovesse arrivare il rinnovo del contratto, l'addio a giugno sarebbe quasi certo. Proprio per questo gli azzurri stanno sondando il calciomercato alla ricerca di un nuovo attaccante.

Il Napoli sta guardando soprattutto in Spagna per regalarsi il suo bomber: come raccontato nei giorni scorsi, gli azzurri sonno sulle tracce di Lorenzo Moron.

L'attaccante delha una clausola di 60 milioni di euro e Giuntoli, con il benestare di De Laurentiis, è pronto a mettere sul piatto ben 40 milioni più 20 di bonus, facilmente raggiungibili. Il calciatore sarebbe stato promosso anche Fabian Ruiz ma Moron non è l'unico calciatore della Liga nel mirino del Napoli.

Calciomercato Napoli, occhi in casa Real Madrid

Gli azzurri non vogliono farsi trovare impreparati e se la trattativa con il Betis per il 26enne non dovesse andare in porto - come riporta la Gazzetta dello Sport in edicola stamano - Sono pronti a trattare con il Real Madrid l'acquisto di Jovic. I rapporti tra le due società sono ottimi e la voglia di rilanciarsi dell'ex Eintracht Francoforte potrebbe favorire il trasferimento. I Blancos lo valutano 40 milioni di euro, cifra trattabile.

Non va dimenticato che il Napoli ha già acquistato Petagna. Il centravanti, attualmente alla Spal, potrebbe essere ceduto in caso di arrivo di un nuovo attaccante.

