CALCIOMERCATO TORINO DE SILVESTRI RINNOVO / Con il calcio fermo e l'emergenza coronavirus, si rallenta anche la questione rinnovi: un problema non di poco conto per chi, come Lorenzo De Silvestri, è in scadenza di contratto a giugno.

Il terzino delnon ha ancora chiaro quale sarà il suo futuro ma ha le idee chiare sulle sue priorità; come riferisce 'TuttoSport',nelle scorse settimane si erano fatte avanti ricevendo entrambe la stessa risposta: grazie, ma voglio prima aspettare il Torino. Le ultimissime di calciomercato: clicca qui

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Torino, super offerta per Belotti

E proprio sul fronte granata, prima dello stop al calcio, qualcosa si stava muovendo: il direttore sportivo Biava e il presidente Cairo erano pronti a rompere gli indugi e offrire il rinnovo di contratto a De Silvestri. Una svolta arrivata dopo una riflessione che ha preso in considerazione anche l'importante del calciatore all'interno dello spogliatoio. Da qui la decisione di andare avanti ancora insieme e una trattativa che entrerà nel vivo appena possibile e che - vista la volontà di entrambe di proseguire insieme - potrebbe concludersi in breve tempo.