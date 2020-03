JUVENTUS COMPLEANNO POGBA MANCHESTER UNITED / Un compleanno particolare per Paul Pogba: niente calcio per l'emergenza coronavirus e messaggi di auguri che dividono. Dal Manchester United alla Juventus, le società che hanno o hanno avuto in squadra il centrocampista francese non si sono dimenticati di fare gli auguri social al calciatore con un effetto sicuramente differente. Le ultimissime di calciomercato: clicca qui!

Il popolo bianconero ha risposto in maniera molto entusiasta al tweet di buon compleanno con tanti inviti a tornare a Torino: "Paul, scappa dall'Inghilterra e vieni qua. E restaci fino alla fine della carriera. Buon compleanno", scrive un tifoso in risposta al cinguettio del club; un altro non si trattiene e implora la società: "Si ok.. buon compleanno, tanti auguri e bla bla bla....

ma se lo riportate a Torino sarebbe meglio Con affetto, un vostro tifoso vedovo". Ma in generale sono tantissimi i messaggi che invitano Pogba - da tempo un obiettivo di Paratici - a tornare alla Juve.

Anche perché il rapporto con il Manchester United ormai è ai minimi termini: se la società si limita ad un semplice buon compleanno (la disparità di trattamento con gli altri calciatori è evidenziata in alcuni commenti), i tifosi sono letteralmente infuriati con il francese e ne chiedono a gran voce la sua cessione. "E' un giocatore finito, vendetelo" scrive un sostenitori dei 'Red Devils' ed un altro aggiunge con ironia: "Un centrocampista che può giocare in qualsiasi squadra del Giappone"