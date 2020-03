Calciomercato Juventus, Cristiano Ronaldo resta: il patto per il portoghese

CALCIOMERCATO JUVENTUS CRISTIANO RONALDO / La Juventus e Cristiano Ronaldo vogliono continuare insieme. Secondo 'Tuttosport', non ci sarà l'addio ventilato da altri rumours, tra i bianconeri e CR7, che proseguiranno per gli altri due anni previsti dal contratto del portoghese. Il giocatore si esprime ancora ad altissimi livelli nonostante la carta d'identità e vuole assolutamente raggiungere traguardi assoluti anche a Torino.

D'altro canto, la Juventus è interessata a cercare un attaccante di grande livello sul mercato, non per sostituirlo, ma per permettergli, con un centravanti d'area 'classico', di poter svariare maggiormente come piace a lui. In quest'ottica si inseriscono i nomi di

