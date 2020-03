Calciomercato Milan, il retroscena Ibrahimovic-Boban

CALCIOMERCATO MILAN IBRAHIMOVIC / L'emergenza Coronavirus mette per qualche giorno in secondo piano il caos dirigenziale che sta ribaltando il Milan. Via Boban, in partenza Maldini e con il passo indietro di Rangnick che si allontana, la società rossonera si avvia verso una nuova era che ha tanti punti interrogativi.

Tra questi, uno dei principali riguarda il destino di Zlatanche nel frattempo è rientrato in Svezia. Tutte le news di calciomercato e non solo:

Oggi 'La Gazzetta Sportiva' riporta un retroscena che certifica ulteriormente il rapporto stretto tra Ibra e Boban. Secondo il quotidiano infatti, le parti avevano iniziato a ragionare sul rinnovo dello svedese che però, testuale, avrebbe chiesto garanzie: "Bene, ma se resto quali giocatori prendiamo?" la frase riportata ed attribuita a Ibra che in poche parole avrebbe voluto una squadra forte attorno. Ora però cambia tutto e i pensieri dello svedese vanno ancora decifrati.