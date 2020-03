Emergenza coronavirus, il grande gesto di Cristiano Ronaldo

EMERGENZA CORONAVIRUS CRISTIANO RONALDO / L'emergenza coronavirus dalla Cina e dall'Italia si sta propagando in tutto il mondo. Momenti difficili per tutta la popolazione, con i campioni dello sport colpiti in prima persona ma anche molto attenti alle esigenze di tutti e impegnati nella solidarietà. Dalla Spagna, dalle colonne de 'El Tiempo', arriva la notizia di un impegno in prima linea anche da parte di Cristiano Ronaldo.

Il fuoriclasse della Juventus è in isolamento a Madeira e in tutto il Portogallo vuole mettere a disposizione i suoi alberghi come case di cura per gli ammalati. Le cure saranno gratuite e sarà lui ad occuparsi del pagamento di medici ed infermieri dedicati. Un gesto di grande sensibilità.

