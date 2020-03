CALCIOMERCATO INTER LAUTARO MARTINEZ / Il calcio si ferma, il calciomercato no. Società al lavoro per programmare le prossime mosse, non può essere altrimenti. Perché tra contratti che scadono, prestiti e nuovi rinforzi da portare in squadra i dirigenti non perdono tempo ed anche in regime di 'smart working' le operazioni vanno avanti.

Soprattutto quelle di un certo peso a livello d'impatto economico, come ad esempio la trattativa che può portare Lautarovia dall'in estate. Tutte le news di calciomercato e non solo:

In Spagna in questi giorni si continua a parlare con insistenza dell'attaccante argentino. Accostato anche alle big inglesi e al RealMadrid, il numero 10 interista è soprattutto nel mirino del Barcellona che sogna il ritorno di Neymar, ma anche su input di Lionel Messi continua a lavorare per l'arrivo del 'Toro'. E dopo le voci dei giorni scorsi secondo cui i blaugrana sarebbero pronti a mettere sul piatto un'offerta complessiva da oltre 120 milioni di euro con una parte cash e l'inserimento di più contropartite tecniche, in Spagna oggi rilanciano nuovamente con una sentenza. Il quotidiano 'Mundo Deportivo', infatti, ricorda che nel contratto di Lautaro Martinez è presenta una clausola da 111 milioni di euro valida fino al 15 luglio. A tal proposito, però, chiosa: "Ma tutto fa pensare che Lautaro sarà del Barcellona prima di quella data". Vedremo.

