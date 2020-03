Emergenza Coronavirus, Cannavaro: "In Cina tolleranza zero, Italia segua l'esempio"

CORONAVIRUS CANNAVARO CINA / Dalla Cina, dove il coronavirus ha iniziato a mostrarsi, Fabio Cannavaro racconta la sua esperienza al 'Corriere dello Sport' e consiglia gli italiani sulle regole da seguire. Il tecnico del Guangzhou spiega: "Sono stati mesi durissimi. Qui c'è stata da subito tolleranza zero, con l'esercito per le strade e controlli ovunque, anche all'ingresso dei condomini. Al momento sembra che la situazione sia più sotto controllo, ma non si abbassa la guardia, i rischi restano. Le regole vanno recepite anche in Italia e mi sembra lo si stia facendo, mentre altrove percepisco troppa leggerezza.

Il nostro governo si è mosso bene, la gente non può permettersi incoscienza e restare a casa come viene richiesto. L'errore più grosso è l'esodo dalle zone rosse e il ritorno in quelle d'origine, lo è stato anche qui. Giusto che il calcio ci sia fermato, riprenderemo quando sarà possibile. Ma per ora non ce ne frega niente e dobbiamo modificare le nostre abitudini".

