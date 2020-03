CALCIOMERCATO MILAN DE PAUL / Si ferma il pallone, non il calcio. Almeno per quanto riguarda la sfera della programmazione con i club che, in attesa di poter tornare a parlare di campo, lavorano anche alle questioni di calciomercato che alla ripresa torneranno presto d'attualità tra contratti e prestiti in scadenza e le operazioni più importanti da imbastire in anticipo. L'Udinese, ad esempio, mentre la squadra è in autoisolamento continua con i propri dirigenti in smart working, mentre da Londra Gino Pozzo tiene i fili allacciati.

Sul tavolo il destino di alcuni pezzi pregiati della rosa che in estate dovrebbero salutare. Tutte le news di calciomercato e non solo:

Tra questi c'è Rodrigo DePaul che dal club ha ottenuto la promessa di una cessione ad un club importante dopo il rinnovo e l'ulteriore ottima stagione, condita da 5 gol e 2 assist. Si attende l'offerta giusta dunque, che potrebbe arrivare dal Milan. Nei mesi scorsi il club rossonero, così come l'Inter, ha approfondito i discorsi con l'agente senza affondare il colpo. Ora secondo 'La Gazzetta dello Sport' il Milan è tornato a muoversi nell'ultimo periodo in vista della finestra estiva. Un'operazione che potrebbe essere favorita dai rapporti instaurati dal club con l'agente di De Paul che cura anche gli interessi di Matias Zaracho del Racing Club de Avellaneda, altro grande obiettivo milanista.

