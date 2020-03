CHAMPIONS EUROPA LEAGUE FINAL FOUR / La giornata di martedì sarà fondamentale per il prossimo futuro del calcio europeo. Dopo la sospensione delle manifestazioni internazionali e di ormai praticamente tutti i campionati europei, tra due giorni i 55 rappresentanti delle varie federazioni si riuniranno in conference call per discutere dei vari scenari post-emergenza Coronavirus.

Sul tavolo, l'UEFA è pronta a mettere un progetto concreto per il recupero died, fondamentale per i conti del massimo organo europeo e dei club coinvolti. Tutte le news di calciomercato e non solo:

LEGGI ANCHE >>> ESCLUSIVO Bellinazzo e le conseguenze del Coronavirus: "In Italia il 75% dei club a rischio"

Secondo quanto riferisce il quotidiano spagnolo 'AS' nella sua edizione online, sta prendendo sempre più quota la proposta di 'abolire' le semifinali tradizioni delle due competizioni europee in favore delle nuove final four. Si giocherebbero quindi due semifinali in partita secca e la finalissima tutto concentrato in soli quattro giorni ed in un'unica città: Istanbul per la Champions e Danzica per l'Europa League, ovvero le due città già designate per le finali delle due competizioni. Una volta chiusi ottavi e quarti di finale, quindi, per la conclusione del torneo basterebbe una finestra temporale molto ristretta e questo piace agli organizzatori. In caso di voto favorevole, però, servirebbe poi l'ok della FIFA e soprattutto lo slittamento dell'Europeo.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE:

Coronavirus, rimborso per gli abbonati Sky? Ecco cosa succede