EMERGENZA CORONAVIRUS JORGE JESUS FLAMENGO / La 'promozione' a Pandemia da parte dell'OMS certifica ulteriormente come l'emergenza Coronavirus sia ormai una questione non più limitata ad alcuni singoli stati, ma mondiale. E così mentre il calcio europeo abbassa la saracinesca ormai praticamente ovunque, in altri continenti soprattutto c'è chi continua ad andare avanti e scendere in campo.

Come ad esempio in Brasile, dove però dopo la sfida vinta ieri senza pubblico, il tecnico delJorgeè passato all'attacco ai microfoni della tv ufficiale del club: "Oggi è stato tutto emotivamente complicato, non ho mai giocato senza i tifosi, spero che sia la prima e l'ultima volta. Oggi è stata una giornata molto triste per me, ho avuto informazioni contrastanti sulla morte di un caro amico. L'informazione corretta è che ora si trova in gravi condizioni in ospedale. Qui in Brasile dobbiamo pensare che non è un'emergenza soltanto negli altri Paesi, è un virus che è ovunque ormai. Penso che questo debba finire. I giocatori non sono supereroi., abbiamo avuto contatti con qualcuno che risultato positivo. Non si può più giocare".