Emergenza Coronavirus, Trump negativo al tampone

EMERGENZA CORONAVIRUS TRUMP TAMPONE / Il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, è risultato negativo al tampone per il coronavirus. Lo ha annunciato in una nota ufficiale la Casa Bianca. Divulgata la comunicazione di Sean Conley, ufficiale della Marina americana e medico in carica per il presidente, da cui si apprende: "Una settimana dopo la cena con la delegazione brasiliana, il presidente non ha alcun sintomo.

Sono in costante contatto con la Task Force per il Coronavirus della Casa Bianca e incoraggiamo l'implementazione di misure per ridurre la trasmissione del contagio".

