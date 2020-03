CALCIOMERCATO INTER SENSI / Che fine ha fatto Stefano Sensi? Quello vero, che aveva incantato nella primissima parte di stagione regalando all'Inter qualità e nuove soluzioni tattiche che spingevano a sognare in grande. Contro la Juventus nella sfida dell'andata lo scorso 6 ottobre, però, l'incantesimo si è rotto e per il centrocampista ex Sassuolo è iniziato un calvario che l'ha portato, a questo punto, a collezionare più partite saltate che presenze con la maglia nerazzurra.

Situazione che sta portando la dirigenza interista a fare anche delle riflessioni approfondite sul futuro del centrocampista classe '95 arrivato con la formula iniziale del prestito e chiuso ora anche dall'arrivo di Christian, concorrente 'scomodo' per il suo stesso ruolo.

Perché gli infortuni cominciano ad essere tanti e da quel 6 ottobre Stefano Sensi non è stato più lo stesso, quel calciatore che ha fatto innamorare anche il tecnico Antonio Conte che per lui stravede. Per questo, ma anche per gli ottimi rapporti tra le due società e una sorta di patto morale sul riscatto stabilito la scorsa estate, è difficile pensare che Sensi non venga confermato all'Inter. Ma dopo i quasi 5 milioni di euro spesi per il prestito, mancano da versare altri 20 milioni per il riscatto che in condizioni normali sarebbero anche 'pochi' per un calciatore così, ma ora le riflessioni sono necessarie. Per questo motivo, scrive 'La Gazzetta Sportiva' nella sua edizione odierna, esisterebbe anche l'ipotesi che prevede da parte dell'Inter la possibilità di richiedere il prolungamento del prestito di Sensi per rimandare il riscatto di un'altra stagione in cui il calciatore potrà, si spera, tornare a dimostrare tutte le sue qualità.

