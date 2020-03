DIRETTA Emergenza Coronavirus, Quasi 3mila casi in più ieri | Trump negativo al test

DIRETTA EMERGENZA CORONAVIRUS / Sesto giorno di quarantena per l'Italia, nel pieno dell'emergenza coronavirus. Continuano a salire, purtroppo, i dati relativi ai contagi e alle vittime nel nostro paese: ieri quasi 3mila contagi in più. Nuovo appello in serata da parte del Governo a restare in casa. Anche all'estero, tuttavia, si stanno via via adottando misure drastiche. Lo sport si è praticamente fermato in tutta Europa e lo stesso sta avvenendo nel resto del mondo. Riflessioni nel mondo del calcio per provare a concludere la stagione, ipotesi allo studio in campo internazionale: Euro 2020 a rischio rinvio, i calendari di campionati e coppe europee potrebbero essere compattati con formule ad hoc di playoff e Final Four. clicca qui per ulteriori aggiornamenti. Calciomercato.it segue in diretta gli aggiornamenti sul virus che sta flagellando l'Europa.

ORE 10.25 - 2172 casi positivi al virus in Veneto, con 63 morti. E' l'aggiornamento proveniente dalla regione del Nord-Est, 172 i casi in più rispetto alle precedenti 24 ore.

ORE 9.45 - Cannavaro: "Tolleranza zero in Cina, restate a casa anche in Italia".

Le parole del tecnico del Guangzhou al 'Corriere dello Sport'.

ORE 9.30 - "Concludere la Serie A entro il 30 giugno e rinviare Euro 2020". La ricetta del presidente Figc Gravina per lo slittamento dei calendari.

ORE 9.20 - Dopo Rudy Gobert e Donovan Mitchell degli UtahJazz, l'NBA registra il terzo caso positivo tra le proprie star. Si tratta di Christian Wood dei DetroitPistons.

ORE 8.50 - Dal Brasile arriva lo sfogo del tecnico del Flamengo, Jorge Jesus: "Siamo a rischio, abbiamo avuto contatti con una persona risultata positiva. Non si può più giocare".

ORE 8.45 - Atteso per oggi il Consiglio dei Ministri che varerà il maxi decreto sulle misure economiche relative all'emergenza, con aiuti a famiglie e imprese.

ORE 8.30 - Il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, è risultato negativo al tampone per il coronavirus.