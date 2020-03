Coronavirus, nuovo appello del Governo: "Troppe persone in giro! Restate a casa"

CORONAVIRUS APPELLO GOVERNO / L'emergenza coronavirus continua a crescere in Italia, con circa 21mila contagiati e quasi 1500 morti dall'inizio dell'epidemia. Il Governo, secondo il 'Corriere della Sera', ha lanciato un nuovo messaggio alla popolazione, chiedendo ai cittadini di limitare gli spostamenti all'interno delle nostre città solo "per motivi essenziali, esigenze indifferibili". Fonti di Palazzo Chigi spiegano che sia giunto il momento della responsabilità collettiva.

LEGGI ANCHE >>> DIRETTA Emergenza Coronavirus, Antonio Conte parla ai tifosi | Quasi 3mila casi in più oggi

"Non si possono bloccare tutti i trasporti, altrimenti non si riuscirebbero a garantire i servizi essenziali e ad evitare che il Paese si fermi totalmente.

Per questo va fatto uno sforzo in più da parte di tutti". Un appello dovuto all'interpretazione troppo lasca delle norme dei decreti di domenica e lunedì, con treni verso il Sud ancora affollati e centinaia di multe per i cittadini in giro per motivi tutt'altro che indispensabili.

Tutte le news di calciomercato e non solo: CLICCA QUI!

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE:

Coronavirus, Vlahovic racconta il contagio: "Svegliato sudato e con febbre"

Napoli, il retroscena di Ospina: "Volevamo tornare in Colombia"

Calciomercato Inter, muro Conte per un pupillo: no a Guardiola