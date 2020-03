Coronavirus, lo sfogo di Oddo sui social: "Non rompete e state a casa!"

CORONAVIRUS ODDO MESSAGGIO / L'emergenza coronavirus continua a crescere e preoccupare, ma non mancano le polemiche per le rigide misure del Governo. C'è chi si lamenta per la quarantena imposta al paese e chi, invece, sta addirittura violando la regola che ci impone di lasciare le nostre abitazioni solo per motivi lavorativi, per la spesa o per necessità urgenti.

"Ma io dico,gli operatori sanitari si sacrificano per noi,la gente sta morendo,gli ospedali al collasso,molti obbligati a lavorare,e leggo che il problema di tanta gente e' se si può andare a correre", ha scritto Oddo, "Ma non rompete i c****ni e state a casa! Solo questo ci chiedono". Il messaggio dell'allenatore ha ricevuto migliaia di elogi sui social.

