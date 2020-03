CORONAVIRUS CHAMPIONS SUPERLEGA / Il coronavirus con lo stop alle coppe europee come occasione per far nascere la superlega europea: è l'ipotesi che avanza l'ex Manchester United Darren Fletcher parlando alla 'BBC'. L'ex centrocampista spiega il suo punto di vista: "Si possono fare congetture su come terminare le competizioni europee, ma la cosa più importante per me è la Premier League: i campionati devono terminare.

Si può pensare di non giocare la prossimao ritardarla, è la cosa più facile da fare ma non accadrà: tutti si ridurrà al denaro, come ogni cosa".

Fletcher continua: "I club più potenti non lo accetteranno: ci saranno delle fughe e una spinta ancora maggiore alle fughe. Se ruota tutto intorno alla Champions e questa non si sarà se si farà, è più facile proporre una fuoriuscita. Potrebbe essere la scusa buona per ottenere ciò che i club più potenti comunque vogliono: una Superlega. Questa potrebbe essere l'occasione perfetta: "Se cancellano la prossima Champions lo faremo già dalla prossima stagione, chi c'è?".