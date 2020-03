Coronavirus, la Spagna chiude (quasi) tutto... aperti i parrucchieri!

CORONAVIRUS SPAGNA PARRUCCHIERI / Anche la Spagna chiude per l'emergenza coronavirus. Dopo un Consiglio dei Ministri durato circa sette ore, Pedro Sanchez ha parlato in conferenza stampa annunciando misure "drastiche", che "avranno conseguenze".

Come in, il movimento dei cittadini sarà limitato a motivi di necessità primarie o lavorative, e chiuderanno la maggior parte dei negozi, tranne alcuni.

Coronavirus, stato d'allerta in Spagna: tutte le misure

La misura, infatti, non comprenderà i punti vendita alimentari, le farmacie, i tabacchi, le edicole, ma nemmeno i negozi d'elettronica, parrucchieri e lavanderie. Proprio queste ultime tre categorie hanno scatenato polemiche furiose sui social, visto che è impossibile, per un parrucchiere, tenere il metro di distanza che vige anche in Spagna, come da noi in Italia. Una misura controversa, quindi, che arriva durante lo stato d'allerta dichiarato dal Premier, che ha preannunciato l'intervento dell'esercito nelle città.

